Moskeeën extra beveiligd tijdens ramadan uit angst voor incidenten

Dat de schrik erin zit, komt onder meer door de dubbele terreuraanslag in het Nieuw-Zeelandse Christchurch in maart. Een rechts-extremist drong twee moskeeën binnen en schoot in totaal meer dan vijftig mensen dood tijdens het gebed.

Mishandeling

In Waddinxveen sloegen twee agressieve mannen vorige maand de voorzitter van de plaatselijke moskee in elkaar. In Drachten werd de moskee vorig jaar in brand gestoken en in Enschede is dat een paar jaar geleden ook geprobeerd.