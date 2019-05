Bevrijdingsvuur ontstoken, in 14 steden festivals

Traditiegetrouw wordt Bevrijdingsdag afgesloten in Amsterdam, met het 5 mei-concert op de Amstel in aanwezigheid van het koningspaar. Het thema van dit jaar is 'in vrijheid kiezen'. Daarmee verwijst de organisatie zowel naar de vrijheid als naar het algemeen kiesrecht, dat een eeuw geleden werd ingevoerd in Nederland.

Warm aankleden

Het wordt de koudste Bevrijdingsdag in 9 jaar. Wie één van de vele evenementen of festivals wil bezoeken, doet er goed aan zich warm te kleden. "Het is met 11 graden nog wel wat frisjes, maar het is in ieder geval wel wat zonniger dan de dagen ervoor", zegt weerman William Huizinga.

In vergelijking met vorig jaar is het weer op Bevrijdingsdag wel een stuk kariger: toen was het prachtig weer en zo'n 20 graden.