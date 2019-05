Grote brand op elektrisch jacht in Sneek na ontploffing

Ook de traumahelikopter is opgeroepen omdat lange tijd onduidelijk was of er mensen op het schip zaten. "Dat blijkt niet het geval. We zijn nu druk bezig om de brand vanaf de kant te blussen", zegt een woordvoerder van de brandweer tegen RTL Nieuws.

Heel veel rook

Het gaat om een elektrisch plezierjacht dat in een jachthaven ligt in de Hendrik Bulthuisweg, vertelt de woordvoerder. De grote brand lijkt na een ontploffing te zijn ontstaan. "Er liggen accupacks op het schip. Dat maakt het blussen erg lastig. Er is heel veel rook."

Naast het korps van Sneek zijn ook de korpsen van Joure en IJlst aanwezig om het vuur te blussen. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt en was er niemand op het jacht aanwezig.