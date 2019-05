Nederland 2 minuten stil, zondag vieren we de vrijheid

Kranslegging

De 4 en 5 meiviering heeft dit jaar als thema 'in vrijheid kiezen'. Er zijn ook talloze andere grote en kleine herdenkingsplechtigheden overal in het land. Een van de plekken waar het ook 2 minuten stil was om de oorlogsslachtoffers te herdenken is de Waalsdorpervlakte in Den Haag.

In het duingebied executeerden de Duitsers meer dan 250 gevangenen, onder wie veel verzetsstrijders die in Scheveningen gevangen zaten. Het was een koude 4 mei. De temperatuur kwam in De Bilt niet boven de 10,2 graden uit. Tijdens Dodenherdenking bleef het vrijwel overal droog.