Dode in Scheveningse Bosjes in Den Haag

In de Scheveningse Bosjes in Den Haag, vlakbij het World Forum The Hague, is een lichaam gevonden. Er wordt rekening gehouden met een misdrijf.

Het stoffelijk overschot werd zaterdagmiddag ontdekt op het Galgenpad, in de buurt van het World Forum The Hague. Omdat rekening wordt gehouden met een misdrijf zijn forensische specialisten en recherche ter plaatse bezig onderzoek. De politie doet verder nog geen mededelingen.