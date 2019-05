Het is gelukt: Emiel wandelt 600 km voor de vrijheid

Hij vertrok op 1 april en wandelde zes dagen per week, 25 kilometer per dag. Met zijn voettocht wilde hij aandacht vragen voor 'het offer dat soldaten ooit brachten voor onze vrijheid, In Normandië, Nederland, Afghanistan of waar dan ook.'

Oorlogskerkhoven

Onderweg stopte Garstenveld bij gedenkplaatsen en oorlogskerkhoven. Ook was hij aanwezig bij kransleggingen in Normandië en het Belgische Ieper. Vooral de herdenking in Ieper noemt hij 'heel indrukwekkend'.

Sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog, in 1918, wordt daar nog steeds dagelijks om 20.00 uur stilte gehouden en is The Last Post te horen.