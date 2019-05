Huren in grote steden onbetaalbaar, corporaties willen verandering

Huur van 600 naar 1300 euro

Francisca en Arie Kapitein uit Amsterdam kunnen daarover meepraten. Zij wonen in een appartement op het Javaeiland. Francisca: "Toen we hier 22 jaar geleden kwamen wonen betaalden we 601 Euro. Nu gaat de huur per 1 juli naar 1291 euro.

In het begin was het goed te doen, want we werkten nog allebei, Maar nu moeten we rondkomen van ons pensioen."

Weggetrokken

Veel oorspronkelijke huurders zijn weggetrokken. Mensen met een middeninkomen zoals politieagenten, leraren en verplegers zijn er nauwelijks meer te vinden. Arie: Als er een woning leeg komt gaat er zo in een keer drie- tot vierhonderd euro op de huur. Dat is voor middeninkomens niet meer te doen. Gevolg is dat er hier alleen nog maar expats komen wonen."

Volgens Aedes-voorzitter Norder hoeven huurders niet bang te zijn dat dit ook gebeurt de duurdere sociale huurwoningen die hij wil bouwen.

"Woningcorporaties hoeven op de verhuur van sociale huurhuizen geen winst te maken. Het zijn maatschappelijke organisaties. De overheid staat garant voor de leningen die wij hiervoor afsluiten en kan daardoor ook afdwingen dat die huizen betaalbaar blijven voor de middengroepen."