'Harry en Meghan geven kind speciale naam'

Hoewel het koninklijk stel nog niet heeft vrijgegeven of het een jongetje of een meisje verwacht, staan de volgende namen hoog op het lijstje: Grace, Diana, Arthur en Elizabeth zouden grote kanshebbers zijn. Maar toch staat bij de bookmakers in Groot-Brittannië een wel heel bijzondere naam bovenaan, namelijk Allegra. En de reden voor deze naam is dat het een van prinses Diana’s favoriete namen zou zijn geweest, zo meldt het Engelse The Sun.