Moet er een 'meer dan twee kinderen'- schaamte komen?

'We verkrachten de aarde'

Historicus Paul Gerbrands, voorzitter van de Club van 10 miljoen, is het helemaal eens met Smit. "Dat roep ik al 24 jaar. Maar de politiek loopt er met een grote boog omheen. Er is geen partij die zegt dat we minder kinderen zouden moeten hebben. Dat vind ik vreselijk jammer."

Voor Gerbrands is het duidelijk: "De mensheid heeft zich te duidelijk gemanifesteerd op aarde en zet de aarde naar zijn hand, in plaats van dat de mens zich aanpast aan de mogelijkheden die de aarde biedt. We bouwen tunnels waar ze niet nodig zijn, bouwen flats in duinen. Als we ons ergens willen vestigen, bouwen we huizen, wegen en moet alles wijken. We verkrachten de aarde."

Hij vervolgt: "Het beste zou zijn als we in Nederland met vier miljoen mensen wonen. Dat moeten we niet halen door geboortebeperkingen op te leggen, maar door fiscale maatregelen te treffen. Schaf de kinderbijslag af, maak het onaantrekkelijker om kinderen te krijgen. Ook moeten we strenger zijn met immigratie."