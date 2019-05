Als Sem (14) mocht kiezen? 'Dan zou ik mijn flaporen willen houden'

'Nooit gepest'

Als Sem mocht kiezen? "Dan zou ik mijn flaporen toch willen houden." Hij vervolgt: "Ik heb een YouTube-kanaal gehad waarin mijn flaporen centraal stonden. Ik vertelde wat ik meemaakte. Ik wilde er iets positief over brengen."

Al snapt hij ook wel dat sommige mensen hun flaporen liever kwijt dan rijk zijn.

De lucht invliegen

Zoals de 26-jarige Eline. "Ik heb flaporen en deed nooit mijn haar in een staartje of in een vlecht omdat ik me ervoor schaamde. Met windkracht 10 kon ik er echt de lucht mee invliegen."

Eline zou dolgraag als baby al zijn geholpen. Nu heeft ze zich laten opereren, vlak voordat ze eindexamen deed. "Maar die operatie is helemaal niet goed gelukt. Vorig jaar ben ik daarom naar een andere plastisch chirurg geweest. Dat werkte veel beter. Ik kan mijn haren nu wel weer gewoon in een staartje doen. Je ziet nog steeds een paar littekens, maar dat vind ik niet erg. Het is zoals het is."

De oorcorrectie moest ze zelf betalen. En dat kost duizenden euro's. "Maar het is een investering voor de rest van mijn leven, dus ik ben er heel erg blij mee."