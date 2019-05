Simpele oplossing ontdekt om van flaporen af te komen: 'Gewoon even spalken'

Flaporen. Zo'n 5 procent van de Nederlanders heeft er last van. "Het is geen ziekte, maar je kunt er wel psychisch last van hebben. Al hoeft dat natuurlijk helemaal niet", zegt onderzoeker Marieke van Wijk. In haar werk als plastisch chirurg in het UMC Utrecht zag ze heel wat flaporen voorbij komen.

Duizenden mensen laten zich er aan opereren per jaar. "Het corrigeren kan een goede verbetering zijn."

Ontdekking

"Japanse plastisch chirurgen wisten al dat je met een spalkje oren kon omvormen. Maar we hebben nu ontdekt dat dat tot zes weken is", zegt Van Wijk.

"Jonge baby's hebben veel oestrogenen bij zich, nog afkomstig van hun moeder. Daardoor is het kraakbeen erg slap en daar kun je als arts handig gebruik van maken. De oren zijn in de eerste weken nog makkelijk te plooien en te vormen."