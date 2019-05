Sandra werd voor honderden euro's opgelicht met nepkaartjes Ajax: 'Ik ben zó kwaad'

"Ik voelde me zo in de zeik genomen. Ik was honderden euro's lichter en zo kwaad." Op Marktplaats zag ze dat dezelfde advertentie weer online kwam, maar door een andere persoon. Ze besloot hem opnieuw te benaderen via een ander account. "Hetzelfde riedeltje begon en toen knapte er bij mij iets. Ik zei: 'Je bent een vieze vuile oplichter.'"

'Hij zei dat hij 10.000 accounts had'

Ze deed aangifte bij de politie en liet aan de oplichter weten dat ze op Marktplaats zou gaan waarschuwen voor de man. "Hij gaf aan dat 10.000 gehackte accounts had, dus dat hij zich geen zorgen maakte. Hij dreigde ook om met mijn naam en foto mensen op te gaan lichten. Maar ik laat me niet in de hoek zetten."

Nadat ze de waarschuwing op Facebook en Marktplaats had gezet, stroomde haar inbox vol. Tientallen mensen bleken opgelicht te zijn met valse Ajax-kaarten.

Duizenden euro's verdient op één dag

Op dit moment heeft Sandra de gegevens van 37 gedupeerden ontvangen. Allemaal opgelicht omdat ze zó graag naar Ajax wilden. "Ze verdienen duizenden euro's op één dag door alleen maar mensen op te lichten. Het gaat zo snel."