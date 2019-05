Concentreren voor je eindexamen: 'Velen hebben nooit geleerd hoe dat moet'

De bibliotheek in Amsterdam bedacht bijvoorbeeld de zogenoemde de studyshare: leerlingen kunnen in de bieb gezamenlijk leren onder streng toezicht met gereguleerde pauzes. Je kan je telefoon in bewaring bij de docent geven. Meer bibliotheken hebben dat voorbeeld overgenomen. Jolles: "Tieners zien zelf ook dat ze gebaat zijn bij structuur."

Waardevol

Volgens pedagoog Marina van der Wal is dit soort initiatieven waardevol. "Er wordt nog te weinig getraind op concentratie, dat je als je het moment bereikt dat je het zat bent, toch nog even doorgaat. Alles moet leuk zijn, maar leren is niet altijd leuk. Ouders hebben te veel begrip als kinderen tussendoor even willen appen, iets willen posten op Instagram. Voor je het weet is de concentratie helemaal weg."

Ze pleit er dan ook voor dat kinderen elke dag thuis een klusje moeten doen als stofzuigen of tafel dekken, juist om te leren dat minder leuke dingen erbij horen. Ook moeten scholieren terug naar de basis, denkt ze. "Op tijd naar bed, op tijd opstaan, weinig afleiding van sociale media. Dat is niet leuk, zeker niet voor de kinderen. Ze kunnen zelfs boos worden. Maar het is tijdelijk en het levert wel wat op."