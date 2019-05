Meerdere badmeesters mishandeld, vijf jonge mannen aangehouden

Meerdere badmeesters zijn gisteravond in het Hofbad in Den Haag bedreigd en mishandeld. Ongeveer twintig mensen waren betrokken bij een grote vechtpartij in het zwembad. De politie heeft inmiddels vijf mensen opgepakt.

De sfeer sloeg gisteren in het Hofbad helemaal om rond acht uur 's avonds. Meerdere mensen belaagden badmeesters, waarbij in ieder geval één badmeester gewond is geraakt. Bedreigd met een mes Een andere badmeester werd in het zwembad bedreigd met een mes. Inmiddels zijn vijf mannen van 22, 19, 18, 18 en 14 jaar oud opgepakt. Tijdens de vechtpartij waren veel mensen aanwezig in het zwembad, onder wie ook veel kinderen. Zij hebben de mishandeling en bedreiging zien gebeuren, laat de politie weten. 'Verontwaardiging bij bezoekers en medewerkers' "De mishandeling en bedreiging hebben een diepe indruk op de slachtoffers gemaakt. Badmeesters zorgen ervoor dat mensen veilig kunnen zwemmen. Dat juist zij zijn mishandeld en bedreigd, zorgt voor verontwaardiging bij bezoekers en medewerkers van het zwembad en vele anderen." De politie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Den Haag nemen de zaak 'zeer serieus' en doen onderzoek. De politie kwam met meerdere eenheden naar het zwembad. © Regio 15