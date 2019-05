Al 18 jaar letterlijk onafscheidelijk: Sheneeva en Chenelva zijn de enige siamese tweeling van Nederland

Longontsteking

Zo is er hun gezondheid. Sheneeva is 2 centimeter langer dan Chenelva, wat ervoor zorgt dat ze altijd scheef staan. Ook hebben ze scoliose, een vergroeiing in hun rug, en heeft de één een hoge bloeddruk en de ander een lage bloeddruk. Chenelva: "We staan soms al met pijn op. Dan hebben we veel last van onze rug. Vooral als het koud is."

Zo’n zes jaar geleden had Chenelva een longontsteking, waardoor ze naar het ziekenhuis moesten. "Sheneeva zei de hele tijd: Mag ik naar huis? Ik verveel me. In het ziekenhuis liggen is niet chill. Maar we mochten niet naar huis, eerst moesten we allebei antibiotica slikken." Sheneeva: "Ik moest die slikken om te voorkomen dat ik ook ziek zou worden, die medicijnen waren echt heel vies."