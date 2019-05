Wisselstoring tussen Zwolle en Meppel: honderden reizigers gestrand

Complex

Volgens ProRail gaat het om een complexe wisselstoring. "We dachten het defect gevonden te hebben. Daarom hadden we een kabel vervangen. Maar toen kwam de storing weer terug." ProRail weet daarom niet wat de oorzaak is van het probleem.

De verwachting is dat de storing rond 00:30 is opgelost. Door een noodgreep is het wel mogelijk om stoptreinen te laten rijden tussen Meppel en Zwolle.