Twee minuten stil op 4 mei? Zo doen bedrijven dat

AH: 'We gaan iets voor achten dicht'

De Albert Heijn in Utrecht gaat voor Dodenherdenking eerder dicht, vertelt filiaalhouder Gert Jan Nijhuis. "De winkel is normaal op zaterdag tot 21.00 uur open. We gaan vanwege 4 mei iets voor achten dicht. We doen dan een briefje op de deur dat de supermarkt tijdelijk gesloten is in verband met 2 minuten herdenken."

"Medewerkers moeten kunnen herdenken", vervolgt hij. "We doen het al jaren zo, het gaat altijd goed."