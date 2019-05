Waarschuwing voor Dodenherdenking: 'Kleed je extra warm aan'

Ook het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft voorzorgsmaatregelen genomen. Zo zijn er extra dekens beschikbaar voor de oudere bezoekers tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Ook medewerkers van het Rode Kruis houden een extra oogje in het zeil, laat een woordvoerder weten.

Bevrijdingsdag iets beter

De voorspellingen voor Bevrijdingsdag zijn wat gunstiger, met best wel wat zon en droger weer. Het zal nog wel fris zijn met zo'n 11 graden. Het verschil met vorig jaar is wel groot. Toen was het tijdens Bevrijdingsdag zo'n 20 graden.