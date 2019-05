Amalia voor het eerst populairder dan Beatrix

Koningin Máxima is net als voorgaande jaren het populairst, gevolgd door koning Willem-Alexander. Maar waar de top 3 eerdere jaren werd aangevuld door prinses Beatrix, staat nu de kroonprinses op de derde plek. 6 procent van de ondervraagden vindt haar het meest sympathieke lid van de familie, 3 procent kiest voor prinses Beatrix. Amalia krijgt van de 540 ondervraagden gemiddeld een 7,7.

Positief veranderd

Van de ondervraagden zegt de helft het interview dat Amalia op Koningsdag gaf te hebben gezien. Maar liefst 67 procent van hen zegt dat hun mening over de prinses door het interview in positieve tot zeer positieve zin is veranderd. Slechts 1 procent zegt nu negatiever over haar te denken dan voor het interview.