Toezicht op slachthuizen rammelt al jaren

2008

Er wordt onvoldoende streng toegezien op dierenwelzijn bij kleine en middelgrote slachthuizen, zo schrijft de commissie Vanthemsche in opdracht van het ministerie van Landbouw. Er is te veel ruimte om zieke of wrakke dieren toch in de voedselketen te brengen. Door onvoldoende toezicht is de kans op misbruik en fraude bij kleine en middelgrote slachthuizen het grootst.

2013

De commissie Dolstra komt vijf jaar later met dezelfde harde conclusies. "Overtredingen worden niet altijd gezien of als zodanig herkend." En als de overtredingen wel werden gezien, blijven straffen achterwege, zo stelde de onderzoeker destijds.

Begin 2013 blijkt dat er op grote schaal is gefraudeerd met paardenvlees dat werd verkocht als rundvlees. Vleeshandelaar Willy Selten wordt veroordeeld tot twintig maanden cel voor het frauderen met paardenvlees.

Eind 2013 komt de NVWA met een verbeterplan en belooft de organisatie beterschap. Zo komen er extra inspecteurs en dierenartsen die toezicht gaan houden. Verder wordt beloofd dat de organisatie op orde wordt gebracht, onder meer door het updaten van het verouderde ICT-systeem.