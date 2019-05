Leiding NVWA al jaren op hoogte van misfunctioneren eigen afdeling

Verantwoording

De onderzoeksredactie van RTL Nieuws heeft de afgelopen maanden meerdere eigenaren gesproken van middelgrote slachthuizen over de aanvoer van zieke dieren. Die vertelden dat ze weinig problemen hadden met de keurmeesters van de NVWA. De bedrijven zeiden dat ze zelden tot nooit boetes kregen opgelegd.

Vervolgens kwamen we in contact met medewerkers en oud-medewerkers van de NVWA. Die wilden alleen met ons praten op basis van strikte vertrouwelijkheid. Dat betekent dat we hun naam en functie absoluut niet bekend mogen maken en dat dus ook niet zullen doen. We hebben samen met de leiding van RTL Nieuws vastgesteld wie het zijn en dat ze bij de NVWA werken of hebben gewerkt.

De citaten die we gebruiken in onze publicaties hebben we aan de betrokkenen voorgelegd ter goedkeuring.

Daarnaast hebben we inzage gehad in meerdere officiële NVWA-documenten. Verder hebben we twee geluidstapes gehoord van gesprekken tussen een oud-medewerker van de NVWA en leidinggevenden.

Bij alle gesprekken met de (oud-)medewerkers van de NVWA waren altijd twee journalisten aanwezig, te weten Koen de Regt en Roland Strijker.