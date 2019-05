Waarom stierf Mien? Eindelijk aandacht voor psychiatrische oorlogsslachtoffers

Mien Hofmann werd in 1913 geboren. Ze was een slim meisje, een gangmaker en fervent korfballer. Maar Mien werd ziek, ze had psychische klachten waardoor ze niet meer goed kon functioneren.

Ze werd opgenomen in de Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder.

Vermoord door de Duitsers?

Toen brak de oorlog uit. Mien overleed in 1945 in de instelling. Ze werd 31 jaar. Pas vijf maanden later werd haar familie op de hoogte gebracht van haar dood, weet Cecile aan de Stegge die samen met Marco Gietema in de geschiedenis van de psychiatrie dook.

Onderzoeker Aan de Stegge: "Miens vader is naar de instelling afgereisd om te horen wat er is gebeurd. Er werd hem verteld dat ze door de Duitsers is vermoord, 'samen met nog 200 andere patiënten'. Of dat daadwerkelijk is gebeurd? We weten het niet zeker we denken eerder aan een hongerdood, maar het is zaak dat wordt uitgesloten of er nog ergere dingen zijn gebeurd in Nederland."