NVWA greep niet in bij vervoer ernstig zieke dieren, afgekeurd vlees in voedselketen

Reactie NVWA

De NVWA bestrijdt dat toezichthoudende dierenartsen geen rapporten opmaken als geconstateerd wordt dat zieke dieren naar een slachthuis worden vervoerd. In 2018 zijn er bij negentien middelgrote slachthuizen 70 rapporten geschreven, ongeveer evenveel als het jaar daarvoor.

Volgens de NVWA is het toezicht op slachthuizen sinds 2014 verbeterd. De dienst erkent dat er zorgen zijn over welzijn en hygiëne bij de noordelijke slachthuizen, maar zegt ook dat er samen met het Openbaar Ministerie actie tegen is ondernomen. Van een slachthuis is bekend dat het voor de rechter is gekomen en veroordeeld is.

De dienst zegt dat de tientallen tonnen vlees die, volgens klokkenluiders, niet meer traceerbaar zijn, allemaal zijn vernietigd en dus niet in de voedselketen terecht zijn gekomen. De klokkenluiders die wij hebben gesproken, bestrijden dat.

Lees hier de hele reactie van de NWVA.

Stappen zetten

"We zijn al langer bekend met signalen over het functioneren van enkele slachthuizen in Noord-Nederland en het toezicht daarop", reageert minister Carola Schouten van Landbouw en Voedselkwaliteit. "Dat is ook de reden dat ik op basis van deze signalen de Tweede Kamer in februari heb laten weten dat ik een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren naar de gang van deze zaken rond deze slachthuizen en het toezicht daarop."

"De uitkomsten wil ik nog voor het zomerreces naar de Tweede Kamer sturen – om daarna indien nodig stappen te zetten om een einde te maken aan deze terugkerende signalen. Want over voedselveiligheid en dierenwelzijn mag geen enkele twijfel ontstaan."