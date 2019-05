Conducteur redt baby die tussen perron en trein viel in Anna Paulowna

"Hulde voor deze conducteur", schrijft jeugdagent Sjoerd Bais vanavond. Hij was met een collega aan het surveilleren bij het station toen ze door een machinist werden gewenkt.

'Direct uit de auto gesprongen'

"We zijn direct uit de auto gesprongen en zijn ernaartoe gegaan. Gelukkig had een conducteur de baby alweer tussen de trein en het perron weggehaald."

De baby huilde. "Dat was een goed teken", schrijft Bais. "De baby is nagekeken door het personeel van de ambulance. Voor de zekerheid moest de baby toch even mee voor verder onderzoek in het ziekenhuis."

Oorzaak onbekend

Het is niet bekend hoe de baby tussen het perron en de trein terecht kon komen en of het kind door de val verwondingen heeft opgelopen.