Politie geeft nieuwe beelden vrij van aanrijding bejaarde vrouw

In het programma Opsporing Verzocht zijn nieuwe beelden vrijgegeven van de auto die zondagavond een bejaarde vrouw in Breda aanreed. De bestuurder reed door en is nog altijd niet gevonden.

Op de nieuwe beelden is de auto te zien die over de bejaarde vrouw heenrijdt en vervolgens doorrijdt. De politie zoekt nog altijd de bestuurder die doorreed na het incident. Op zoek naar bestuurders Ook is de politie op zoek naar de automobilist van een tegemoetkomende auto. Ook die bestuurder moet de zwaargewonde vrouw moeten zien liggen, maar reed door. Deze bestuurder lijkt ook even contact te hebben met de veroorzaker van het ongeluk. Op de beelden is ook een derde persoon te zien die het ongeluk heeft zien gebeuren. Op dit moment heeft de politie 15 tips binnengekregen. De bejaarde vrouw raakte door de aanrijding zwaargewond en ligt sindsdien op de intensive care. Ze is wel buiten levensgevaar. De nieuwe beelden 'Mensonwaardig' De dochter van het slachtoffer kon pas vandaag terugvliegen van vakantie en heeft haar net voor het eerst gezien. Ze is woest en verdrietig. "Mijn moeder is altijd vrolijk en gezellig voor iedereen. En dan ligt ze nu helemaal geradbraakt in bed. Met zoveel ellende. Dit wens je je eigen vijand nog niet toe. Mensonwaardig." De dochter heeft een dringende oproep aan de veroorzaker van het ongeluk: 'Meld je'. Dochter aangereden bejaarde vrouw woest: 'Dit is doodslag' Bekijk deze video op RTL XL