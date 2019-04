Facebook krijgt grote facelift: rustiger ontwerp aangekondigd

Facebook gaat er een stuk rustiger uitzien. De blauwe menubalk verdwijnt en wordt vervangen door het Facebook-logo. Het sociale netwerk gaat meer nadruk leggen op verhalen en groepen, maakte Facebook-ceo Mark Zuckerberg dinsdag bekend tijdens een presentatie op de ontwikkelaarsconferentie F8.

De nieuwe versie van de app komt vanaf vandaag beschikbaar. De nieuwe desktopversie verschijnt in de komende maanden. De standaardversie van de site wordt een stuk witter, maar er komt ook een donkere modus.

Facebook Messenger op de schop

Facebook Messenger gaat eveneens op de schop - nieuws dat kort voor de presentatie van Zuckerberg al uitlekte. Deze herfst zal Facebook desktopversies uitbrengen van Facebook Messenger voor Windows en MacOS. De desktopversie zal dezelfde functionaliteiten bevatten als de mobiele versie, zoals audio- en videobellen. Voor WhatsApp (eveneens eigendom van Facebook) bestond al een desktopversie.

Daarnaast komt er een nieuwe versie van de Messenger-app die kleiner (minder dan 30 MB) en sneller is: in minder dan twee seconden start de chatapp op. Dankzij Project Lightspeed, zoals de vernieuwingsoperatie heet, wordt Messenger volgens Facebook de ‘snelste chatapp van de wereld’. Messenger krijgt bovendien een speciale tab voor vrienden en de mogelijkheid om samen video's te kijken.

Privacy

Facebook Messenger zal straks, net als WhatsApp, volledig gebruikmaken van end-to-end encryptie. Een en ander past in de nieuwe filosofie van Zuckerberg, die meer de nadruk wil leggen op privacy.

“Privacy geeft ons de vrijheid om onszelf te zijn. Naast het digitale equivalent van een plein hebben we ook een digitaal equivalent van de woonkamer nodig”, aldus Zuckerberg die erkende dat “we niet de sterkste reputatie hebben op het gebied van privacy”.

Groepen

“De toekomst is privé”, meent Zuckerberg. Dat heeft tot gevolg dat de oude, vertrouwde nieuwsfeed een minder prominente plaats krijgt op het sociale netwerk, terwijl privécommunicatie via verhalen en groepen juist belangrijker wordt. Volgens Facebook maken nu al meer dan 400 miljoen mensen gebruik van groepen die zij 'betekenisvol' vinden.

Portal

Portal, Facebooks slimme speakers waarmee je kunt videobellen, zullen vanaf de herfst verkrijgbaar zijn in verschillende Europese landen. Op dit moment is Portal alleen verkrijgbaar in de Verenigde Staten en Canada. Het wordt ook mogelijk om via Portal WhatsApp-telefoongesprekken te voeren.

Oculus Quest

Vanaf 21 mei zijn er twee nieuwe VR-headsets beschikbaar, die vanaf dinsdag zijn te bestellen via de site van Oculus: de draadloze Oculus Quest en de Oculus Rift S. In de VS kosten de VR-brillen 399 dollar, in Nederland wordt de prijs 449 euro.