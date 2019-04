Kinderopvang met 50 locaties weigert ongevaccineerde kinderen

Meer dan 3000 kinderen zitten in de peuteropvang, buitenschoolse opvang of op een kinderdagverblijf van Berend Botje, verspreid over vijftig locaties en zeshonderd gastouders in Noord-Holland.

'Een deel van ouders gaat alsnog inenten'

In een brief die aan alle ouders en verzorgers is gestuurd, staat dat vanaf 1 juli kinderen alleen nog toegelaten worden tot de locaties als ze deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma. "We hebben voordat we deze brief hebben gestuurd, de ouders met niet gevaccineerde kinderen geïnformeerd. Een deel van die ouders gaat hun kinderen alsnog inenten. Een ander deel is heel boos", vertelt pedagogisch directeur van Berend Botje Gaby Alberts aan RTL Nieuws.

Enkele ouders zullen vanaf 1 juli een andere kinderopvanglocatie moeten zoeken. "Het gaat maximaal om zo'n tien kinderen die niet gevaccineerd zijn. Die ouders hebben aangegeven dat dat ook niet gaat veranderen. Zij vinden dat het hun eigen keus is."

'Onze keus om te zorgen voor veiligheid kinderen'

"Uiteraard is het vaccineren van je kind je eigen keus, maar het is onze keus om te zorgen voor de veiligheid van alle andere kinderen." De aanleiding van het besluit is dan ook dat Berend Botje een 'zo veilig mogelijke omgeving voor kinderen willen bieden'.