Grote brand in schuur Renswoude met zo'n 16.000 kippen

In een schuur in Renswoude brak vanmiddag een grote brand uit. De veiligheidsregio laat weten dat er vermoedelijk 16.000 kippen in de schuur aanwezig zijn.

De brandweer was massaal aanwezig. "We zijn druk bezig geweest met blussen en inmiddels is de brand meester", laat een woordvoerder van de brandweer weten. De meeste kippen die in de schuur stonden, zijn overleden. "Er is nog wel erg veel rook, dus we hebben omwonenden geadviseerd ramen en deuren te sluiten." Er zijn geen mensen gewond geraakt bij de brand. Oorzaak niet duidelijk Over de oorzaak is ook nog niets bekend. Waarom stallen tikkende tijdbommen zijn: Bekijk deze video op RTL XL