Man aangehouden in Limburg voor betrokkenheid terrorisme

Dat heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag laten weten. De 37-jarige man uit Heerlen werd vrijdag gearresteerd omdat hij op zoek zou zijn naar vuurwapens en geradicaliseerd zou zijn.

Combat- en veiligheidsvesten in woning

De woning van de man werd doorzocht en daar werden onder meer combat- en veiligheidsvesten gevonden.

Diezelfde avond werd in Sittard een 21-jarige man aangehouden, hij werd daarbij in zijn arm geschoten. En maandag volgde de arrestatie van een 33-jarige man in dezelfde plaats. Zij worden verdacht van wapenhandel.

Sowieso nog twee weken vast

De man uit Heerlen is vandaag voorgeleid voor de rechter-commissaris en blijft nog zeker twee weken vastzitten. Over de voorgeleiding van de 33-jarige man uit Sittard neemt de officier van justitie later deze week een beslissing. De 21-jarige man uit Sittard is vanmorgen weer vrijgelaten, maar is nog wel verdachte.