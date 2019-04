Peuter valt van balkon in Kerkrade, met spoed naar ziekenhuis

Een peuter is vanavond van een balkon gevallen in de Ailbertuslaan in Kerkrade. Het kindje maakte daarbij een val van zo'n drie meter.

De peuter is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, laat de politie weten. Het jongetje was nog wel aanspreekbaar. De politie kon verder niets zeggen over de aard van de verwondingen. Politie doet onderzoek De politie gaat uit van een ongeval, maar onderzoeken de zaak wel. Ze willen uitsluiten dat de val een andere oorzaak heeft.