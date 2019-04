Jongen (7) gevonden op bodem zwembad Goes

Een 7-jarige jongen is aan het eind van de middag met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij op de bodem was gevonden van een zwembad in Goes.

"Het gaat om een Duits sprekend kindje. We doen verder geen mededelingen over de situatie", zegt een woordvoerder van de politie Zeeland-West-Brabant. Direct gesloten Drie ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen, meldt Omroep Zeeland. Volgens de regionale omroep heeft het zwembadpersoneel van het Omnium-bad in Goes het jongetje meteen uit het water gehaald en gereanimeerd. Daarna is het zwembad direct gesloten. Het jongetje ligt nu in een ziekenhuis in Rotterdam. Anderhalf jaar geleden overleed de 13-jarige Ezra in hetzelfde zwembad. Hij kon ondanks reanimatiepogingen niet worden gered. lees ook: Jeanines zoon verdronk in zwembad: 'Ik wil de waarheid om het verlies een plek te geven'