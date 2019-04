'Tientallen mensen in Amsterdam onwel na gebruik lachgas tijdens Koningsdag'

Het gebruikt van lachgas neemt de afgelopen jaren flink in populariteit toe. "We zien dat lachgas steeds vaker wordt verkocht – ook op dagen zoals Koningsdag", zei Judith Noijen van Jellinek eerder tegen RTL Nieuws. "Mensen die er normaal niet mee in aanraking komen, kunnen op zo'n dag toch verleid worden."

Gezondheidsrisico's

Hoe gevaarlijk het gebruik van lachgas voor de gezondheid is, is nog niet bekend. Noijen: "Er is heel weinig bekend over de gevolgen van het gebruik van lachgas op de lange termijn. We weten niet wat het effect is als je dit veelvuldig gebruikt. Incidenteel is niet zo erg."

Wel is duidelijk dat er ongelukken kunnen gebeuren. "Als je lachgas gebruikt, beland je heel even in een heftige roes", zegt Noijen. "Als je het staand of lopend doet, wordt je coördinatie flink verstoord. Hierdoor kunnen mensen vallen."