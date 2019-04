Nieuw-Zeelander (19) bekent zware mishandeling Nederlander

Dat schrijft de Otago Daily Times. De dader was achttien jaar oud toen hij het stel op 3 augustus vorig jaar aanviel. De Nederlander en zijn vrienden waren op dat moment bezig met een achtdaagse rondreis in een camper. Tijdens de trip stonden ze een nacht langs de kant van de weg bij een baai in Mangawhai.

Gebons

In de nacht werden ze wakker door gebons op de zijkant van hun camper. De dader droeg een bivakmuts en eiste dat de twee naar buiten kwamen. Toen de twee niet gehoorzaamden, trok hij de Nederlander uit de camper, ging bovenop hem zitten en sloeg hem zo vaak dat hij bewusteloos raakte. Daarna probeerde hij de toerist te wurgen.

De Amerikaanse hielp haar vriend, maar werd eveneens geraakt. Ze hield er een gebroken neus aan over. De dader rende ervandoor en het koppel kon snel wegrijden met de camper.

Signalement

Pas na anderhalf uur bereikte het stel de bewoonde wereld en konden ze hulp inschakelen. De dader werd kort na de mishandeling aangehouden dankzij het signalement dat het stel had kon geven.

De rechter doet in juli uitspraak.