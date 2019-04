The day after: Amalia oogst bewondering met eerste openhartige interview

In het interview van maar een paar minuten, zat heel veel. Ze gaf een inkijkje in hoe zij haar positie als kroonprinses ziet: "Af en toe onwerkelijk om me te realiseren dat dit nu echt mijn leven is." Hoe ze zich voorbereidt op Koningsdag: "Ik had nog net niet uitgezocht hoeveel pannenkoeken er worden gemaakt in vijf pannenkoekenhuizen."

Ook zag hij puber Amalia die weerwoord gaf aan haar moeder: "Ik zeg toch af en toe." En hoe ze wil overkomen: "Ik wil geen showversie van mezelf zijn."

'Uniek moment'

Paulus: "Ik voelde het in mijn buik tijdens het interview: dit is een uniek moment. Nog nooit heeft ze zo'n uitgebreid interview gegeven. Zo zie je maar dat je niet de fout in kan gaan als je jezelf blijft."

Of Amalia nu vaker de media te woord gaat staan, kan Paulus moeilijk inschatten. "Het is niet zo dat we nu elke week een quote van de Prinses van Oranje krijgen. Maar de eerste stap is nu wel gezet. Wanneer stap twee komt, weten we niet."

Ook op sociale media wordt vol lof gesproken over het optreden van Amalia: