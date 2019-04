Doodgeschoten vrouw in synagoge sprong voor rabbijn

Dat zeggen getuigen tegen The San Diego Union-Tribune.

Bij de schietpartij vielen een dode, de 60-jarige Lori Kaye uit Poway, en drie gewonden. Naast de rabbijn raakte een 8-jarig meisje gewond aan haar gezicht en been. Een 34-jarige man werd in zijn been geraakt toen hij enkele kinderen in veiligheid wilde brengen. Naar schatting waren zo'n 100 mensen in de synagoge aanwezig.

Haat

De verdachte, een 19-jarige man, is door de politie aangehouden toen hij wilde vluchten. Hij heeft vermoedelijk uit haat gehandeld, meldt de burgemeester van de gemeente Poway, die bestuurlijk onder San Diego valt.