CDA en D66 willen dat Europese landen gezamenlijk reisadvies gaan geven

Nu is het zo dat elk land zijn eigen reisadvies opstelt. Dat kan betekenen dat het ene Europese land bepaalde reizen afraadt, terwijl een ander land in Europa dat niet doet.

Sri Lanka

Dat gebeurde bijvoorbeeld deze week nog na de aanslagen in Sri Lanka: Nederland besloot donderdag om een negatief reisadvies te geven, andere EU-landen zoals Polen en Finland deden dat al eerder, vertelt Frank Oostdam van de ANVR.

"We hebben het eerder meegemaakt in Egypte. Dat er Nederlanders aan het zwembad lagen en te horen kregen: u moet nu mee, want er is een negatief reisadvies. Terwijl de buitenlanders die er lagen gewoon aan het zwembad konden blijven liggen." De organisatie van reisondernemingen is groot voorstander van een Europees reisadvies.