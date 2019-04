Negen mensen met wapens aangehouden na oproep tot vechtpartij in Almere

De burgemeester van Almere had het centrum van de stad uit voorzorg aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor kon de politie mensen fouilleren zonder dat er een concrete verdenking tegen hen was. Ook stond de ME paraat.

Drie jongeren

Naast de negen mensen die wapens bij zich hadden, werd nog zeker één persoon aangehouden. Waarom is niet bekend. Onder de arrestanten zijn drie jongeren van 15, 17 en 18 jaar uit Almere.

Er werd al enkele dagen op sociale media opgeroepen om gisteravond naar het centrum van de stad te komen. Daar zou volgens informatie van de gemeente een ruzie worden uitgevochten tussen groepen jongeren uit Almere, Lelystad en Zaandam. Meerdere mensen die aangaven te willen komen, plaatsten daarbij foto's van messen en andere wapens.