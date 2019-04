Gratia verloor binnen 72 uur haar paarden: 'Ze waren niet meer te redden'

De paarden hadden totale rust nodig. Maar daarnaast was de enige optie tot genezing om ze naar een kliniek te brengen. "Ze moesten aan het infuus, alleen dan was er nog een kans dat ze het zouden overleven. Maar toen zagen we Meike liggen, het was verschrikkelijk. Ze had het benauwd, kwam niet meer overeind, het was een worsteling. Meike moest worden ingeslapen."

'Ze kon echt niet meer'

Gratia vond het vreselijk om aan te zien: haar paard in één klap overleden. "Maar ze kon echt niet meer. We hadden nog wel hoop dat we Yke in de trailer kregen, omdat zij nog stond. Maar toen Meike was overleden, zagen we bij Yke ook iets gebeuren. Haar hoofd zakte naar beneden, haar hele uitstraling was anders en opeens was dat het einde van Yke."