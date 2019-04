Dierenartsen slaan alarm: tientallen paarden overleden door giftige esdoorn

Hoeveel paarden in de afgelopen periode zijn overleden in Nederland, is niet precies duidelijk. Het is namelijk niet verplicht om atypische myopathie te melden, waardoor er geen cijfers beschikbaar zijn. "Maar áls dierenartsen er vragen over hebben, wordt onze universiteitskliniek gebeld", laat Cornélie Westermann weten. Ze is dierenarts en Europees specialist van inwendige ziekten van het paard. Ze deed daarnaast onderzoek naar de ziekte. "En mijn collega's en ik hebben de laatste tijd inderdaad meer telefoontjes gehad. Maar meestal is het al te laat voor het paard."

60 paarden overleden deze maand

Er is wel een internationaal meldsysteem waar paardeneigenaren vrijwillig kunnen aangeven als hun paard aan deze ziekte is overleden. Zo is bekend dat alleen al in deze maand 60 paarden in België, Frankrijk en Groot-Brittannië samen zijn overleden door de ziekte. Sloet: "Daarom gaat er nu ook een alarm uit: pas extra op voor deze zaailingen."