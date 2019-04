Man in Amsterdam vastgebonden aan hek naast brandende auto

De politie heeft vannacht een 30-jarige man gevonden die zat vastgebonden aan een hek in Amsterdam. In de buurt van de man stond een auto in brand. De recherche zoekt uit wat er precies is gebeurd.

Rond 03.20 uur kreeg de brandweer een melding van een autobrand aan de Tom Schreursweg in Amsterdam. De brandweer en de politie kwamen erop af. Daar hoorden ze al snel een man om hulp roepen. "De man zat vastgebonden en is door de politie in samenwerking met de brandweer uit zijn benarde positie bevrijd", laat de politie weten. De man is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto stond in brand.