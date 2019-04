'Koninginnedag inruilen voor Koningsdag was geen goede keuze'

"Het is klimatologisch geen goede keuze geweest om de feestdag te verplaatsen", zegt Buienradar-weervrouw Nicolien Kroon. "Het is dit jaar op Koningsdag zelfs kouder dan normaal is voor de tijd van het jaar: 12 graden, waar het gemiddeld een graad of 15 is."

Flink wat regen

"Ook verwachten we buien met flink wat regen. Wie de deur uit gaat, kan maar beter een poncho aantrekken, en wie op de vrijmarkt gaat staan doet er verstandig aan een tent over zijn kleedje te zetten. En dat terwijl dinsdag - 30 april - er een stuk beter uitziet. Alles wat we zaterdag niet hebben, hebben we dan wel."