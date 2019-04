Groots afscheid van slachtoffers ongeluk A12: 'Het huis is zo leeg'

Dinsdag stond in het teken van de aanstaande bruiloft van Joey en Busra. Dit weekend zou het gebeuren en daarom was er een hennafeest georganiseerd waar de vier mannen bij aanwezig waren. "Het was één van de mooiste dagen in mijn leven", schreef Busra gisteravond op Facebook in een emotioneel bericht. Na het feest wilden de vier mannen nog wat gaan drinken om het te vieren. "Ik wilde jullie dit niet afnemen, dus ik liet jullie gaan. Als ik de tijd kon terugdraaien, had ik dat nooit gedaan."

'Het enige wat ik wilde, waren kusjes'

Iets na één uur 's nachts kwam het viertal om het leven bij een eenzijdig ongeval op de A12. Busra: "Yunus gaf me zoveel kusjes. Ik duwde je weg omdat ik het irritant vond. Vandaag aan je bed was je zo zo koud. En het enige wat ik wilde, waren kusjes. Zo veel kusjes tot ik werd weggetrokken door de politie."

Het verdriet is enorm groot bij iedereen die de mannen gekend hebben, zo is te zien tijdens de afscheidsdienst vanmiddag. "Emre was altijd zo lief, heel behulpzaam. Ik kan alleen maar goede dingen verzinnen over hem", vertelt de emotionele Melis, een collega van Emre.