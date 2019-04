Rivka (30) is jongste vrouw die lintje kreeg: 'Voor iedereen met spierziekte SMA'

Bij Rivka werd als baby de diagnose SMA gesteld. Ze begon al op haar 12de met het geven van voorlichting over de ziekte op scholen. Daarna werd ze ambassadrice van het Prinses Beatrix Spierfonds, waar ze sinds enige tijd naast haar vrijwilligerswerk ook in dienst is. Ze zamelt er geld in voor onderzoek naar de ziekte.

Twee jaar

De gemeente en aanvraagster Bettina droegen Rivka aan als lid in de orde van Oranje-Nassau. Van Beelen: "We waren heel blij dat het uiteindelijk gelukt was om aan alle eisen daarvoor te voldoen. Dat heeft twee jaar geduurd."

Maar de Kanselarij der Nederlandse Orden, die beslist wie een onderscheiding krijgt, vond haar verhaal zo bijzonder, dat besloten werd haar nog hoger te onderscheiden: sinds vandaag is zij daarom ridder in de orde van Oranje-Nassau. "Dat was geweldig", zegt Bettina.