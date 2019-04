Politie beëindigt healingsessie na overlijden 31-jarige deelnemer

De politie heeft gisteravond een inval gedaan in een huis in het Brabantse Eersel toen daar een healingsessie aan de gang was. Bij die sessie werd de verboden stof ayahuasca gebruikt. In dezelfde woning nam een Hongaarse man een paar weken geleden ook deel aan de sessie. Hij werd later dood aangetroffen.

Daarom startte de recherche een groot onderzoek naar de sessies in Eersel. De politie vermoedt namelijk dat de dood van de man te maken heeft met het gebruik van ayahuasca. 'Ayahuasca zorgt voor een trip die uren duurt' Ayahuasca bevat dimethyltryptamine, wat wordt gezien als een harddrug. Je belandt door het drinken van de ayahuasca in een soort trip die uren duurt, legde het Trimbos Instituut eerder al uit. "Het hallucineren kan voor mensen heel eng voelen. In combinatie met medicijnen kan het slecht zijn voor je lichamelijke gezondheid. Psychische klachten, zoals psychoses of een manische depressie, kunnen erdoor verergeren." Lees ook Ayahuascatrip leidt tot zelfmoord: 'Mijn zoon dacht dat hij door aliens bestuurd werd' Toch wordt het gebruikt tijdens healingsessies. In het onderzoek van de recherche werd duidelijk dat de organisatoren in Eersel online adverteerden met de bijeenkomsten en pas op het laatste moment een concrete locatie gaven. De politie volgde dit, waardoor ze een zogenoemde actiedag konden plannen. "Op het moment dat werd vastgesteld dat de bijeenkomst inderdaad gaande was, werd ingegrepen", schrijft de politie. "De inval vond kort voor het gebruik van de ayahuasca plaats." Italianen en Spanjaarden aangehouden Bij de inval werden twee organisatoren, een 38-jarige Italiaanse vrouw en een 33-jarige Spaanse man, aangehouden. Zij worden verdacht van dood door schuld en het overtreden van de opiumwet. Naast de organisatoren hield de politie nog een 47-jarige Spanjaard en een 25-jarige Italiaanse man aan. Zij leken een rol te hebben bij de uitvoering van de healingsessie. De twaalf deelnemers van de sessie werden opgevangen en voor een deel door de gemeente ergens anders ondergebracht. Daarnaast werd een hoeveelheid ayahuasca, grondstoffen voor de productie hiervan en ampullen met een nog onbekende vloeistof aangetroffen in de woning.