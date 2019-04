'Kind niet meer 's nachts in cel opsluiten na klein vergrijp'

Dat stelt Kalverboer in het rapport Hoeveel nachtjes nog?

"Het is voor kinderen heel ingrijpend om in een cel te worden opgesloten, helemaal 's nachts", vindt de Kinderombudsman."Als kinderen toch worden opgesloten, moet de politie heel goed kunnen uitleggen waarom."

Piketadvocaat

Een reden dat kinderen in afwachting van verhoor worden vastgezet, is dat ze dan recht hebben op een piketadvocaat. Als ze naar huis worden gebracht, vervalt dat recht. Daar moet volgens Kalverboer verandering in komen.

De Kinderombudsman wil dat de Nationale Politie gaat onderzoeken of kinderen het verhoor thuis af kunnen wachten en ze vindt dat er richtlijnen moeten komen over wanneer een kind kan worden vastgezet.

Kalverboer vraagt het ministerie van Justitie en Veiligheid ervoor te zorgen dat piketadvocaten altijd bereikbaar zijn.