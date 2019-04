Tramschutter Gökmen T. mishandelde gevangenismedewerker

"Op 25 februari 2019 heeft een geweldsincident plaatsgevonden in de penitentiaire inrichting waar T. op dat moment in voorlopige hechtenis zat. Mij is bevestigd dat T. zich die dag agressief heeft gedragen richting een medewerker. Agressie tegen personeel wordt nimmer getolereerd. Direct na het incident volgde daarom een disciplinaire straf tegen T.", schrijft Grapperhaus. De gevangenisdirectie deed aangifte.

Omstandigheden

Grapperhaus schreef de brief om de Kamer te informeren over 'de omstandigheden voorafgaand aan de aanslag en het functioneren van de crisisstructuur'. Het onderzoek daarnaar is nog niet afgerond.

Over T. schrijft hij onder meer: "Uit de justitiële documentatie van T. volgt dat hij in ieder geval vanaf zijn achttiende levensjaar geregeld in aanraking is gekomen met justitie." Volgens Grapperhaus ging het in eerste instantie om 'incidenten ter zake van eenvoudige mishandeling'. "Later betrof het met name vermogensdelicten, zoals (winkel)diefstal en bedrijfsinbraken." Een aangifte van verkrachting tegen T., die in 2017 zou hebben plaatsgevonden, moet nog voor de rechter komen.

Radicalisering

De minister bevestigt dat er onderzoek wordt gedaan naar 'signalen van mogelijke radicalisering van verdachte, al dan niet tijdens detentie', zoals Peter R. de Vries eerder zei.

Bij de aanslag in de tram in Utrecht kwamen vier mensen om het leven. T. zit vast op verdenking van moord of doodslag met een terroristisch oogmerk, poging daartoe en bedreiging met een terroristisch oogmerk.