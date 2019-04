Explosie bij hotel Zaandijk, politie gaat uit van opzet

De politie gaat er dan ook van uit dat er sprake is van een doelbewuste actie. Na de explosie ging de persoon, die in het zwart was gekleed, er op een scooter zonder kentekenplaat vandoor.

Hotelgasten geëvacueerd

Gasten schrokken door de explosie wakker, maar niemand raakte gewond. Ongeveer 30 hotelgasten werden geëvacueerd en ondergebracht op een andere locatie. Hoe groot de schade is, is nog niet bekend. Op foto's is te zien dat een raamkozijn zwaar is beschadigd.

De manager van het hotel zegt geen idee te hebben wie er achter de aanslag zou kunnen zitten. De politie is een zoekactie begonnen.

In januari werd in het hotel brand gesticht in de keuken. "We kijken of dit iets te maken heeft met de explosie", zegt een politiewoordvoerder. Voor de brandstichting is nog niemand opgepakt.