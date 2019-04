'Slachtoffers ongeluk A12 komen allemaal uit zelfde familie'

De broers en neef komen volgens de voorzitter van de Haagse Ehli-Beyt-moskee uit een Turkse familie. Ze zouden geboren en getogen zijn in de regio Den Haag en waren volgens de Telegraaf 16, 18 en 21 jaar oud. Van het vierde slachtoffer is de leeftijd niet bekend. Hij zou een zwager zijn en binnenkort hebben willen trouwen. Volgens de krant vierde hij gisteravond zijn vrijgezellenfeest.

Op de terugweg

De voorzitter van de Ehi-Beyt-moskee bevestigt aan RTL Nieuws dat er inderdaad een vrijgezellenfeest heeft plaatsgevonden, maar van wie kon hij nog niet vertellen. De vier zouden na het feest spullen hebben weggebracht naar Zoetermeer, op de terugweg zou het ongeluk zijn gebeurd.

"Het is een flinke klap voor de familie", vertelt de voorzitter. Over de toedracht van het ongeluk kan hij niets vertellen. "Iedereen zegt, doet en schrijft maar wat. Maar wat er is gebeurd, weten we pas als het onderzoek klaar is."