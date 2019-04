'Kamer overweegt opnieuw verplichte observatie verwarde personen'

Dat meldt het AD. Dit plan kreeg in de vorige kabinetsperiode veel kritiek en haalde toen de eindstreep niet. Psychiaters en behandelaars vonden het plan volgens de krant veel te ver gaan; het kabinet zou hiermee de grenzen van onze rechtstaat opzoeken om lastige burgers te kunnen opsluiten. 

'Tijdbom'

Met name in grotere steden is er regelmatig overlast door verwarde personen die door hun omgeving als gevaarlijke 'tijdbom' worden beschouwd, maar dit tijdens een gesprek met een psychiater weten te verhullen.