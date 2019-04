Auto's wassen heeft weinig zin, Saharazand komt eraan

Gisteren was de concentratie Saharazand het hoogst boven Frankrijk. De lucht verplaatst zich geleidelijk richting Nederland. Morgen is het hoogtepunt in Nederland.

Flink stoffig in de lucht

"De grootste concentratie Saharazand blijft op enige meters hoogte", zegt William Huizinga van Buienradar. "Maar als het gaat regenen, en dat gaat het morgen, dan komen de zanddeeltjes mee naar beneden en dan krijg je nog meer stoffigheid. Als het daarna weer droog wordt, zijn de gele zandkringen te zien."

Buiten dat het voor stof op auto's, tuinmeubelen en ramen zorgt, kan het Saharazand ook vervelend zijn voor mensen met hooikoortsklachten. "Het is een optelsom. Er waaien pollen, veel fijnstof én Saharazand. Dat kan ook voor irritatie aan de luchtwegen zorgen. Het is echt gortdroog en stoffig in de lucht.